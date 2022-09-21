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Чеботарь узнал имя следующего соперника и дату боя

Украинский боксер выступит в Польше.
Сегодня, 13:48
Василий Чеботарь / instagram.com/vasiliychebotar1
Василий Чеботарь / instagram.com/vasiliychebotar1
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Боксер первого полусреднего веса Василий Чеботарь (11-0, 4 KO) проведет свой следующий поединок в октябре.

Украинский боксер выступит в Люблини (Польша) в рамках вечера бокса Knockout Boxing Night.

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Соперником нашего спортсмена станет представитель Чехии Мирослав Сербан (13-11, 7 KO). Бой состоится 1 октября.

Напомним, в своем последнем поединке Чеботарь победил представителя Грузии Анзора Гамгебели (29-32-5, 15 КО).

Ранее Александр Гвоздик рассказал, когда может вернуться в ринг.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бокс Василий Чеботарь
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