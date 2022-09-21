Чеботарь узнал имя следующего соперника и дату боя
Украинский боксер выступит в Польше.
Боксер первого полусреднего веса Василий Чеботарь (11-0, 4 KO) проведет свой следующий поединок в октябре.
Украинский боксер выступит в Люблини (Польша) в рамках вечера бокса Knockout Boxing Night.
Читай также: Деревянченко: Я не против реванша с Головкиным или боя с Канело
Соперником нашего спортсмена станет представитель Чехии Мирослав Сербан (13-11, 7 KO). Бой состоится 1 октября.
Напомним, в своем последнем поединке Чеботарь победил представителя Грузии Анзора Гамгебели (29-32-5, 15 КО).
Ранее Александр Гвоздик рассказал, когда может вернуться в ринг.