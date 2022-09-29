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Усик оценил шансы на смену весовой категории

Спортсмен проводит очень тяжелые тренировки в супертяжелом весе.
Сегодня, 12:17
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images
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Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик поделился мнением о смене весовой категории.

По словам 35-летнего украинца, он задумывался, чтобы вернуться в первый тяжелый вес.

"Я думал о возвращении в первый тяжелый вес и завоевании еще нескольких чемпионских титулов. Выступать в супертяжелом весе значит быть очень тяжелым. Тебе приходится много есть. Несложно драться с этими гигантами, однако трудно постоянно кушать".

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"Теперь я вынужден работать намного больше, чем когда выступал в первом тяжелом весе, особенно в тренировочных лагерях. Мне пришлось плавать 10 километров и усердно тренироваться. В данный момент я просто хочу остановиться и отдохнуть. Тренироваться полгода - это тяжелый труд. Я очень долго не видел свою семью, не видел жену, детей и других", - сказал Усик в интервью Parimatch.

Ранее Александр Усик признался, чем хочет заняться после завершения спортивной карьеры.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бокс Александр Усик
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