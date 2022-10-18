Макгрегор: Я выложусь по полной и прикончу Мейвезера в реванше

Ирландец уверен в своей победе.

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор высказался о потенциальном реванше с боксером Флойдом Мейвезером.

"Я побью Флойда, если мы проведем реванш. Невысказанная правда, но в первых раундах у меня многое получалось. Каждый удар достигал цели.

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Я играл в пинг-понг. Я выложусь по полной и прикончу Флойда", – написал Макгрегор в соцсетях.

Напомним, в 2017 году Мейвезер победил Макгрегора, отправив в нокаут в 10-м раунде.