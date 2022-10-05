Макгрегор заявил, что готов нокаутировать Оливейру
Ирландец может выйти в октагон против экс-чемпиона.
Бывший чемпион UFC в легком весе Конор Макгрегор высказался о возможном поединке с Чарльзом Оливейрой.
"Я нокаутировал каждого бразильца, с которым дрался. Я также нокаутирую Чарльза", – написал Макгрегор в твиттере.
I’ve KO’d every Brazilian I’ve fought. I KO Charles too. https://t.co/kMdXE5n0CI— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) October 4, 2022
Напомним, 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби состоится бой Оливейра - Махачев за вакантный титул в легком весе.
Ранее сообщалось, что Макгрегор призвал уволить Чимаева из-за провального взвешивания перед UFC 279.