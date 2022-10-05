iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Макгрегор заявил, что готов нокаутировать Оливейру

Ирландец может выйти в октагон против экс-чемпиона.
Сегодня, 17:25
Конор Макгрегор / Getty Images
Конор Макгрегор / Getty Images
0 0 0

Бывший чемпион UFC в легком весе Конор Макгрегор высказался о возможном поединке с Чарльзом Оливейрой.

"Я нокаутировал каждого бразильца, с которым дрался. Я также нокаутирую Чарльза", – написал Макгрегор в твиттере.

Напомним, 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби состоится бой Оливейра - Махачев за вакантный титул в легком весе.

Ранее сообщалось, что Макгрегор призвал уволить Чимаева из-за провального взвешивания перед UFC 279.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: UFC конор макгрегор Чарльз Оливейра
0 0 0

Статьи по теме

Бои без правил: расписание боев и турниров Бои без правил: расписание боев и турниров
Президент UFC похвастался в соцсетях своей физической формой Президент UFC похвастался в соцсетях своей физической формой
О’Мэлли: Собираюсь надрать зад Петру Яну О’Мэлли: Собираюсь надрать зад Петру Яну
Первая в истории: украинка из UFC начала сотрудничество с Playboy Первая в истории: украинка из UFC начала сотрудничество с Playboy
Помочь журналистам

Видео

Реал U-19 - Шахтер U-19 6:1 Видео голов и обзор матча Юношеской Лиги УЕФА
Реал U-19 - Шахтер U-19 6:1 Видео голов и обзор матча Юношеской Лиги УЕФА

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина - первая ракетка Украины, Свитолина за пределами ТОП-100
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Марченко потерял более 50 мест, Надаль приблизился к первому месту
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2022
просмотров

Последние новости

Украина18:49
Динамо Киев: расписание и результаты матчей
Лига Чемпионов18:35
Реал U-19 - Шахтер U-19 6:1 Видео голов и обзор матча Юношеской Лиги УЕФА
Европа18:20
Хавбек Барселоны не сыграет против Сельты из-за травмы
Европа18:04
Прописанные отступные в контакте Нкунку не действуют для Баварии
Лига конференций17:50
Лига конференций-2022/23: расписание и результаты матчей
Лига Чемпионов17:26
Шахтер разгромно уступил Реалу в Юношеской Лиге УЕФА
ММА17:25
Макгрегор заявил, что готов нокаутировать Оливейру
Киберспорт16:59
Украинцы Monte обыграли португальцев в отборе на IEM Rio 2022
Европа16:50
Глава федерации футбола Испании: Мы хотим объединить всю Европу своей заявкой на Чемпионат мира
Европа16:22
Экс-футболист Баварии возглавит Байер
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK