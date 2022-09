Макгрегор призвал уволить Чимаева из-за провального взвешивания перед UFC 279

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор высказался о проваленном взвешивании Хамзата Чимаева перед номерным турниром промоушена.

"Я считаю, что Хамзата нужно было вообще убрать из карда. Перетасовка и организация более удобных боев для проваливших взвешивание станет дурным примером для остальных.

Ухмылка на весах сама по себе была достаточным поводом для того, чтобы исключить его из состава участников и отправить голодать.

Поздравляю Нейта с успешным выполнением своих контрактных обязательств и статусом настоящей суперзвезды. Честная игра. Наша трилогия будет завершена", – написал Макгрегор.

My opinion they should have pulled khamzat from the card entirely. Reconfiguring bouts, and with a more favorable bout for the failed cutter, will only make many others in the game follow suit. The smirks on the scale where enough for me. Pull from the card and starve. McG UFC.