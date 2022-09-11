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Макгрегор призвал уволить Чимаева из-за провального взвешивания перед UFC 279

Ирландец недоволен поведением хайпового проспекта.
Сегодня, 10:48
Конор Макгрегор / Getty Images
Конор Макгрегор / Getty Images
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Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор высказался о проваленном взвешивании Хамзата Чимаева перед номерным турниром промоушена.

"Я считаю, что Хамзата нужно было вообще убрать из карда. Перетасовка и организация более удобных боев для проваливших взвешивание станет дурным примером для остальных.

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Ухмылка на весах сама по себе была достаточным поводом для того, чтобы исключить его из состава участников и отправить голодать.

Поздравляю Нейта с успешным выполнением своих контрактных обязательств и статусом настоящей суперзвезды. Честная игра. Наша трилогия будет завершена", – написал Макгрегор.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: UFC конор макгрегор Хамзат Чимаев
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