iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Нейт Диаз объявил об уходе из UFC

Американец покидает известный промоушен.
Сегодня, 09:24
Нейт Диаз / Getty Images
Нейт Диаз / Getty Images
0 0 0

Топовый полусредневес Нейт Диаз заявил, что покидает UFC после победы над Тони Фергюсоном в рамках турнира в Нью-Йорке.

"Я здесь только для того, чтобы выполнять свою работу. У меня оставался всего один бой в UFC. И мне достался достойный соперник.

Все знают, что между мной и UFC были отношения любви и ненависти все то время, что я здесь был. Привет Дане Уайту, Лоренцо Фертитте и Хантеру Кэмпбеллу. Спасибо им за то, что предоставляли платформу для всех, в том числе и для меня.

Читайте также: Чимаев удушающим примем победил Холланда в первом раунде на UFC 279

Я чувствую, что у меня была самая длинная и самая успешная карьера в UFC. Я превзошел всех по зарплате, превзошел всех по выживанию, и я хочу уйти из UFC не некоторое время. Мне нужно показать всем этим бойцам в UFC, как взять на себя ответственность в другом виде спорта.

Потому что Конор Макгрегор не знал, как это сделать, и никто из других бойцов не знает, как это делать. Так что я собираюсь взять другую профессию и стать лучшим в этом деле. Покажу всем, и тогда вернусь сюда, чтобы получить пояс UFC. Лучший титул в мире", – сказал Диаз после боя.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: UFC Нейт Диаз
0 0 0

Статьи по теме

Диас ярким приемом одолел Фергюсона на UFC 279 Диас ярким приемом одолел Фергюсона на UFC 279
Чимаев удушающим примем победил Холланда в первом раунде на UFC 279 Чимаев удушающим примем победил Холланда в первом раунде на UFC 279
Фергюсон - новый соперник Диаза, Чимаев остался в кадре Фергюсон - новый соперник Диаза, Чимаев остался в кадре
Герд Мюллер, Хаби Алонсо и Жаирзиньо стали новыми кумирами в FIFA 23 Герд Мюллер, Хаби Алонсо и Жаирзиньо стали новыми кумирами в FIFA 23
Помочь журналистам

Видео

Ярмоленко отметился дебютным голом за Аль-Айн в официальных матчах
Ярмоленко отметился дебютным голом за Аль-Айн в официальных матчах

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2022
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2022 года
просмотров
Каземиро прибыл на тренировку Манчестер Юнайтед на новом Бентли
просмотров

Последние новости

Европа10:20
Герд Мюллер, Хаби Алонсо и Жаирзиньо стали новыми кумирами в FIFA 23
Европа09:53
Рафинья рассказал, почему отказался от перехода в Челси
Сборные09:40
Евробаскет-2022: Матч Украины и шанс Хорватии пройти дальше
Сборные09:30
Украина - Польша: видео онлайн-трансляция матча Евробаскета
ММА09:24
Нейт Диаз объявил об уходе из UFC
Украина09:10
УПЛ: календарь и результаты матчей
Сборные09:00
Евробаскет-2022: Почему он не играл в НБА или что нужно знать о сопернике Украины - сборной Польше
Теннис08:36
US OPEN-2022 (ATP): Рууд и Алькарас сыграют в финале
Теннис08:20
US OPEN-2022 (WTA): Швентек выиграла женскую сетку турнира
Европа08:11
Кадис - Барселона 0:4 Видео голов и обзор матча чемпионата Испании
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK