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Шупо-Мотинг, Онана: сборная Камеруна огласила заявку на ЧМ-2022

Африканская сборная готова проявить себя на международном турнире.
Сегодня, 11:30
Эрик Шупо-Мотинг / Getty Images
Эрик Шупо-Мотинг / Getty Images

В воскресенье, 20 ноября, стартует чемпионат мира по футболу в Катаре.

В преддверии международного турнира сборная Камеруна огласила заявку. Всего в список вошло 25 игроков.

Вашему вниманию заявка сборной Камеруна:

  • Вратари: Симон Нгапандуанбю (Марсель), Дэвис Эпасси (Абха), Андре Онана (Интер);

  • Защитники: Николя Нкулу (Арис), Нуху Толо (Сиэтл), Оливье Мбайзо (Филадельфия), Коллинс Фай (Аль-Тай), Жан-Шарль Кастеллето (Нант), Энцо Эбосс (Удинезе), Кристофер Ву (Ренн);

  • Полузащитники: Оливье Нтчам (Суонси), Пьер Кунде (Олимпиакос), Мартин Онгла (Верона), Самуэль Гуэ (Мехелен), Гаэль Ондуа (Ганновер), Андре-Франк Замбо -Ангисса (Наполи);

  • Нападающие: Муми Нгамале (Динамо Москва), Жером Нгом Мбекели (Апеес), Жан-Пьер Нсаме (Янг Бойз), Жорж-Кевин Нкуду (Бешикташ), Венсан Абубакар (Аль-Насср), Карл Токо Экамби (Лион), Бриан Мбемо (Брентфорд), Эрик Шупо-Мотинг (Бавария), Кристиан Басогог (Шэньхуа), Мару Суаибу (Котон).

Отметим, что на групповом этапе сборная Камеруна сыграет с Швейцарией, Сербией и Бразилией.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться со всеми оглашенными заявками сборных на ЧМ-2022. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: камерун

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