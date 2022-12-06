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Бивол отказался от реванша с Канело

Полутяжу важны титулы, а не деньги.
Сегодня, 17:22
Бивол - Канело / Getty Images
Бивол - Канело / Getty Images

Чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол высказался о возможном реванше с абсолютным чемпионом в суперсреднем весе Саулем Альваресом.

"Мы обсудим реванш, без проблем. Я сказал менеджерам и промоутеру, что хочу двигаться вперед, подраться за еще один титул.

Конечно, еще один бой с Канело – неплохой вариант. Но я предпочитаю подраться еще за один пояс.

Главное – не имена, а пояса. Сегодня Артур Бетербиев чемпион, возможно завтра им станет Энтони Ярд или кто-то другой. Любой хороший боксер-профессионал хочет стать абсолютным чемпионом.

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Пояса важнее, чем деньги, потому что с ними я могу заработать больше денег. Конечно, я люблю деньги, но если бы думал только о них, то не находился бы здесь.

Я соглашался на много боев, в которых особо не зарабатывал. Я дрался, потому что мне это было необходимо", – сказал Бивол в интервью Little Giant Boxing.

Напомним, Канело он хочет в мае провести промежуточный бой, после чего намерен встретиться в реванше с Дмитрием Биволом.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сауль Альварес Дмитрий Бивол

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