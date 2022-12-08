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"Идут переговоры": Валлин сообщил, что может получить бой с Джошуа

Шведский боксер хочет встретиться в ринге с бывшим чемпионом.
Сегодня, 17:42
Отто Валлин / Getty Images
Отто Валлин / Getty Images

Представитель супертяжелого дивизиона Отто Валлин сообщил, что может провести бой против бывшего чемпиона Энтони Джошуа.

По словам шведского боксера, их команды ведут переговоры по поводу возможного поединка, но британец сам будет решать, против кого выйдет в ринг.

"Я надеюсь получить бой с Джошуа. Мы работаем над этим и надеемся получить от них настоящее предложение. Пока не знаю, но идут переговоры между Эдди и Дмитрием, нашими промоутерами. Посмотрим. Я очень надеюсь, что смогу заполучить этот поединок.

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Я думаю, что это было бы хорошо. Джошуа возвращается после двух поражений. Этот бой было бы достаточно легко продать в Великобритании, так как я дрался с Фьюри и хорошо себя показал. Думаю, это было бы здорово. Я бы хотел получить эту возможность.

Нам называли определенные цифры, но, как я понимаю, Джошуа пока не определился. Похоже, он будет решать, с кем драться. Я думаю, пока он не принял решение", - сказал Валлин в комментарии iFL TV.

Ранее Энтони Джошуа высказался о потенциальном втором поединке против Диллиана Уайта.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа Отто Валлин

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