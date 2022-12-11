Кроуфорд брутально нокаутировал российского боксера
В ночь с 10 на 11 декабря в американской Омахе, штат Небраска, состоялся вечер бокса, который возглавил поединок чемпиона мира по версии WBO в полусреднем весе Теренса Кроуфорда (39-0, 30 КО) против россиянина Давида Аванесяна (29-4-1, 17 КО).
Со старта боя непобежденный американец успешно работал джебом, держа своего оппонента на дистанции. Чемпион намного чаще доносил свои удары, но и пропустил пару выпадов.
С четвертого раунда Кроуфорд начал наращивать давление, все чаще действуя уже на ближней дистанции.
Эффектная развязка поединка наступила в шестом раунде. Кроуфорд сконтратаковал левым апперкотом и вырубил претендента правым боковым. Аванесян моментально оказался на настиле ринга уже без шансов подняться.
Massive knockout from Terence Crawford #CrawfordAvanesyan pic.twitter.com/HYaO4se04G— Ben Damon (@ben_damon) December 11, 2022
Ранее сообщалось, что Теофимо Лопес в элиминаторе WBC в первом полусреднем весе одержал победу над Сандором Мартином, побывав в нокдауне.