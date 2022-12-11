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Кроуфорд брутально нокаутировал российского боксера

Непобежденный чемпион эффектно остановил соперника в шестом раунде.
Сегодня, 08:22
Кроуфорд нокаутировал соперника / Getty Images
Кроуфорд нокаутировал соперника / Getty Images

В ночь с 10 на 11 декабря в американской Омахе, штат Небраска, состоялся вечер бокса, который возглавил поединок чемпиона мира по версии WBO в полусреднем весе Теренса Кроуфорда (39-0, 30 КО) против россиянина Давида Аванесяна (29-4-1, 17 КО).

Со старта боя непобежденный американец успешно работал джебом, держа своего оппонента на дистанции. Чемпион намного чаще доносил свои удары, но и пропустил пару выпадов.

Источник: Getty Images

С четвертого раунда Кроуфорд начал наращивать давление, все чаще действуя уже на ближней дистанции.

Эффектная развязка поединка наступила в шестом раунде. Кроуфорд сконтратаковал левым апперкотом и вырубил претендента правым боковым. Аванесян моментально оказался на настиле ринга уже без шансов подняться.

Источник: Getty Images

Ранее сообщалось, что Теофимо Лопес в элиминаторе WBC в первом полусреднем весе одержал победу над Сандором Мартином, побывав в нокдауне.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Теренс Кроуфорд

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