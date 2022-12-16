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Экс-чемпион мира: Нет сомнений, Фьюри победит Усика

Джонни Нельсон спрогнозировал возможное сражение.
Сегодня, 20:57
Джонни Нельсон / Getty Images
Джонни Нельсон / Getty Images

Бывший британский боксер Джонни Нельсон, который на протяжении многих лет был чемпионом мира в крузервейте, поделился своими мыслями о возможном бое между чемпионом мира по версии WBC Тайсоном Фьюри и Александром Усиком, владеющим всеми другими поясами в этой категории.

"Я думаю, Тайсон Фьюри победит. Он может делать все то же, что делает и Усик, но при этом он увеличена версия украинца. Усик крутой боксер, но крутой "большой" парень всегда победит крутого "малого".

Тайсон Фьюри знает этот спорт со всех сторон – избивать, боксировать грязно, боксировать чисто, психологически проникнуть в соперника задолго до начала боя. Я не сомневаюсь, что Фьюри победит Усика", - сказал Нельсон.

Ранее тренер Усика высказал свое мнение относительно возможного боя против британского великана.


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