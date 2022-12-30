Промоутер Валлина не сомневается в его победе над Джошуа

Промоутер Дмитрий Салита, представляющий интересы шведского супертяжеловеса Отто Валлина, поделился ожиданиями от потенциального боя против бывшего чемпиона Энтони Джошуа.

По его словам, он уверен в победе своего подопечного над британцем в возможном поединке.

"Это очень интересный поединок. Очевидно, что Джошуа один из элитных бойцов супертяжелого веса. Вопрос в том, есть ли у него еще то, что необходимо, чтобы соревноваться на этом уровне?

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Отто хочет стать чемпионом мира и уже доказал, что является бойцом мирового класса. Он это сделал в бою против Тайсона Фьюри и в последующих качественных победах.

Я выбираю своего парня. Думаю, что он победит Джошуа единогласным решением судей. Отто - умен, сосредоточен, у него очень хороший подбородок и он все еще свежий. У него было не так много боев, в которых ему пришлось терпеть наказания. Его единственное поражение до сих пор вызывает споры, хоть он и дрался с одним из величайших тяжеловесов нашего поколения", - приводит слова Салиты Boxing Scene.

Ранее Отто Валлин сообщил, что может провести бой против Энтони Джошуа.