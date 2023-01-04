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Именитый британец сделал прогноз на бой Усик - Фьюри

Дэвид Аллен готов отправиться в тренировочный лагерь украинца.
Сегодня, 11:14
Тайсон Фьюри и Александр Усик / Getty Images
Тайсон Фьюри и Александр Усик / Getty Images

Британский супертяжеловес Дэвид Аллен поделился мнением по поводу потенциального поединка чемпиона мира по версии WBC Тайсона Фьюри и обладателя титулов WBA, WBO и IBF Александра Усика.

По словам Аллена, победу в титульном бою одержит "Цыганский король".

"Победит Фьюри. Я считаю, что он слишком большой. Если откровенно, Усик - не большой боец, не самый физически сильный человек на планете. Мне кажется, что Тайсон к нему подберется".

Аллен заявил, что готов отправиться в тренировочный лагерь украинского боксера.

"Усик сам говорил мне, что если будет драться с Фьюри, то пригласит меня в свой лагерь. Стилистически я идеален для подготовки к Фьюри. Это говорит вам о том, как я боксировал в зале в сравнении с нашим поединком на ринге. Так что если этот бой состоится, то последует парочка интересных звонков. Один - от команды Усика мне, а второй - от меня Фьюри. Я скажу ему, что поеду в Украину".

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"Тайсон слишком большой для Усика. Они оба - лучшие таланты этого поколения супертяжеловесов. Фьюри - особенный парень. У него есть вайб этих особенных спортсменов, которые умеют делать все. Вероятно, Усик находится на том же уровне, но нельзя избежать разницы в габаритах, так как она огромная. И речь не только о росте, Фьюри намного крупнее Усика", - сказал Аллен в интервью YouTube-каналу Boxing UK.

Ранее сообщалось, что Фьюри вновь пригрозил Александру Усику.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик Дэвид Аллен

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