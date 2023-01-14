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Стоячий нокаут и вылет за пределы ринга: Журнал The Ring назвал лучший бой 2022 года

Боксеры-полулегковесы Вуд и Конлан выдали напряженный поединок с непредсказуемой развязкой.
Сегодня, 19:10
Вуд отправил в нокаут Конлана / Getty Images
Вуд отправил в нокаут Конлана / Getty Images

Авторитетный журнал The Ring назвал поединок между британцем Ли Вудом (26-2, 16 KO) и ирландцем Майклом Конланом (18-1, 9 KO) лучшим боем 2022 года.

В поединке, который состоялся 12 марта, регулярный чемпион WBA в полулегком весе Вуд защищал свой пояс против претендента Конлана. Уже в первом раунде англичанин побывал в тяжелом нокдауне, после чего в дальнейшем пытался выстоять.

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Ирландский боец шел к победе по очкам, но в 11-й трехминутке уже сам оказался на настиле ринга вследствие спорного падения. Казалось, что он поскользнулся, но рефери открыл счет.

Источник: Getty Images

В заключительном раунде Вуду удалось провести отличную серию ударов, вследствие которой Конлан под канатами оказался в стоячем нокауте, а после и вовсе вылетел за пределы ринга.

Отметим, что для Конлана это поражение стало первым в профессиональной карьере.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: The Ring

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