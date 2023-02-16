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Британские тяжеловесы устроили потасовку в кинотеатре на премьере фильма о боксе

Причины конфликта двух бойцов остаются неизвестными.
Сегодня, 14:48
Лоуренс Околи / Getty Images
Лоуренс Околи / Getty Images

Британский чемпион мира по версии WBO в тяжелом весе Лоуренс Околи и его соотечественник из этого же дивизиона Ричард Риакпоре устроили драку в кинотеатре.

Конфликт между боксерами возник во время премьеры фильма "Крид 3" в Лондоне, а видео инцидента попало в Сеть.

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Околи и Риакпоре схватили друг друга и начали толкаться, но бойцов сразу начали разнимать, благодаря чему дело до кулаков не дошло. Что послужило причиной такого поведения боксеров, остается неизвестным.

Отметим, что Околи 25 марта в Манчестере должен провести защиту своего титула в бою с Дэвидом Лайтом.

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