Британские тяжеловесы устроили потасовку в кинотеатре на премьере фильма о боксе

Британский чемпион мира по версии WBO в тяжелом весе Лоуренс Околи и его соотечественник из этого же дивизиона Ричард Риакпоре устроили драку в кинотеатре.

Конфликт между боксерами возник во время премьеры фильма "Крид 3" в Лондоне, а видео инцидента попало в Сеть.

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Околи и Риакпоре схватили друг друга и начали толкаться, но бойцов сразу начали разнимать, благодаря чему дело до кулаков не дошло. Что послужило причиной такого поведения боксеров, остается неизвестным.

‼️ Lawrence Okolie and Richard Riakporhe clashing at the CREED III London premiere this evening… pic.twitter.com/fdIKYIRq8p — Michael Benson (@MichaelBensonn) February 15, 2023

Отметим, что Околи 25 марта в Манчестере должен провести защиту своего титула в бою с Дэвидом Лайтом.