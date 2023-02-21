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Сауль Альварес подтвердил дату и место следующего боя

Канело проведет свой следующий поединок весной текущего года.
Сегодня, 07:24
Сауль Альварес / Getty Images
Сауль Альварес / Getty Images

Легендарный мексиканский боксер Сауль Альварес (58-2-2, 39 KO) проведет свой следующий бой 6-го мая в штате Халиско (Мексика).

По словам мексиканца, он возвращается домой, чтобы почтить праздник своего штата.

"Празднуя 200-летие свободы и суверенитета Халиско, я возвращаюсь, чтобы биться на родной земле. Я буду защищать все свои титулы в мае. Более подробная информация появится в ближайшее время", - написало Канело в социальных сетях.

Отметим, что, вероятно, Альварес проведет бой с британцем Джоном Райдером (32-5, 18 KO), который владеет временным титулом WBO во втором среднем весе.

Ранее сообщалось, что Геннадий Головкин освободил титул IBF.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сауль Альварес

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