WBO назначила Кроуфорду обязательного претендента

Чемпион мира по версии WBO в полусреднем весе Теренс Кроуфорд обязан провести защиту пояса.

Как сообщает Boxing 247, Всемирная боксерская организация (WBO) назначила американскому боксеру обязательного претендента.

Кроуфорд обязан провести поединок с первым номером рейтинга - Алексисом Роча.

Отмечается, что команды боксеров должны достигнуть соглашения в течение 20 дней, в противном случае буду проведены промоутерские торги.

Напомним, Кроуфорд последний поединок провел в декабре прошлого года и нокаутировал россиянина Давида Аванесяна. Алексис, в свою очередь, в январе текущего года встретился с представителем Ганы Джорджем Эши, которого остановил в седьмом раунде.

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