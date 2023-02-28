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WBO назначила Кроуфорду обязательного претендента

Американский боксер должен провести защиту титульного пояса.
Сегодня, 10:19
Теренс Кроуфорд / Getty Images
Теренс Кроуфорд / Getty Images

Чемпион мира по версии WBO в полусреднем весе Теренс Кроуфорд обязан провести защиту пояса.

Как сообщает Boxing 247, Всемирная боксерская организация (WBO) назначила американскому боксеру обязательного претендента. 

Кроуфорд обязан провести поединок с первым номером рейтинга - Алексисом Роча.

Отмечается, что команды боксеров должны достигнуть соглашения в течение 20 дней, в противном случае буду проведены промоутерские торги. 

Напомним, Кроуфорд последний поединок провел в декабре прошлого года и нокаутировал россиянина Давида Аванесяна. Алексис, в свою очередь, в январе текущего года встретился с представителем Ганы Джорджем Эши, которого остановил в седьмом раунде.

Ранее сообщалось, что Гвоздик начал новый тренировочный лагерь.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Теренс Кроуфорд

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