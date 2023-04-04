"Никто не бил тебя так, как это сделаю я": Дюбуа пригрозил Усику

Обязательный претендент по линии WBA Даниэль Дюбуа высказался по поводу потенциального поединка против обладателя титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика.

Британский боксер выразил уверенность, что у него есть шанс на успех в возможном противостоянии с украинским чемпионом.

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"Настало время заполучить то, ради чего я трудился всю свою жизнь. Усик, ты отличный чемпион, но никто не бил тебя так, как это сделаю я. Скоро увидимся", - написал Дюбуа в Instagram.

Ранее сообщалось, что WBA обязала Александра Усика начать переговоры о бое с Даниэлем Дюбуа.