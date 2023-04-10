"Я готов драться": Шведский супертяжеловес вызвался на поединок с Джошуа

Представитель супертяжелого дивизиона Отто Валлин прокомментировал возможность проведения боя против бывшего чемпиона Энтони Джошуа.

Шведский боксер заявил, что готов к этому поединку и желает встретиться в ринге с британцем.

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"Думаю, я уже какое-то время нахожусь в обойме у Джошуа. На самом деле все решать им, мяч на их стороне. Я готов драться и очень хочу этого поединка. Я считаю, что могу очень хорошо выступить против него. Но я не знаю, что у них в мыслях. Я очень хочу этого боя, однако не буду просто сидеть и ждать его.

Я продолжаю работать в зале, я очень активный. Я хочу провести свой следующий поединок в ближайшее время", - сказал Валлин в комментарии iD Boxing.

Ранее промоутер Эдди Хирн рассказал, сколько боев планирует провести Энтони Джошуа в этом году.