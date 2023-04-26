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Федерация бокса США объявила о выходе из IBA

Американцы уже подали заявку на вступление в другую организацию.
Сегодня, 17:18
Райан Гарсия - Джервонта Дэвис / Getty Images
Райан Гарсия - Джервонта Дэвис / Getty Images

Федерация бокса США объявила, что отменяет свое членство в IBA и подает заявку на вход в  World Boxing.

Напомним, что американская федерация была одной из первых, кто выступил против допуска росиян на турниры, а также против главы IBA росиянина умара кремлева.

Теперь американцы хотят вступить в новую организацию World Boxing, которая была создана 13 апреля с целью сохранить бокс на Олимпийских играх.

Ее возглавляет специальная комиссия из представителей федераций Германии, США, Великобритании, Нидерландов, Филиппин и Швеции.

Интересно, что IBA подала официальную жалобу против новой организации, назвав ее мошеннической.

Напомним, ранее стало известно, что MEGOGO не будет транслировать бой Ломаченко - Хейни.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: IBA

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