Боксерская легенда Мэнни Пакьяо занял высокую должность в IBA

Получил должность вице-президента IBA.
Сегодня, 17:32       Автор: Валентина Чорноштан
Мэнни Пакьяо / Getty Images
Мэнни Пакьяо / Getty Images

Бывший чемпион мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо стал вице-президентом Международной боксёрской ассоциации (IBA). Об этом официально объявил Совет директоров организации в Маниле.

Согласно имеющейся информации, Пакьяо будет продвигать идеалы ассоциации по всему миру, консультировать президента и Совет директоров по стратегическим вопросам в рамках своей компетенции, а также представлять IBA на крупных международных мероприятиях и инициативах.

Однако бывший чемпион будет принимать участие в заседаниях Совета директоров без права голоса. Кроме того, он будет выполнять специальные поручения, возложенные на него президентом или Советом директоров.

Напомним, Международную боксёрскую ассоциацию (IBA) возглавляет российский функционер Умар Кремлёв.

Несмотря на новую должность, Мэнни Пакьяо проведёт бой в Лас-Вегасе 24 января против чемпиона мира по версии WBA в полусреднем весе Роландо Ромеро.

