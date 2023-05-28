"Со мной не покончено": Околи заявил, что получит реванш после первого поражения в карьере

Бывший чемпион мира по версии WBO в тяжелом весе Лоуренс Околи прокомментировал свое первое поражение в карьере, которое он потерпел в поединке с Крисом Биллэмом-Смитом.

Британский боксер отдал должное своему обидчику и заявил, что у него будет шанс вернуть титул, поскольку они устроят бой-реванш.

"Я оставался в бою, он проделал много хорошей работы, оформил хороший нокдаун, изменивший ход поединка. Я люблю быть победителем и чемпионом, но должен снять шляпу перед Крисом. Он сделал отличную работу. Мы устроим реванш.

Я готовился очень упорно, потому что знал, из чего сделан Крис. Это был его вечер. Возможно, я и оступился, но со мной однозначно еще не покончено. Крис был на своем максимуме. Я могу смириться с поражением. Я вернусь", - приводит слова Околи Sky Sports.

Напомним, что Биллэм-Смит одержал победу решением большинства судей, а Околи трижды за бой побывал в нокдауне.