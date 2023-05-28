Околи потерял чемпионский титул, трижды побывав в нокдауне

Британец Биллэм-Смит нанес соотечественнику первое поражение в карьере и отобрал пояс в тяжелом весе.

Крис Биллэм-Смит (18-1, 12 КО) одержал победу в титульном бою с обладателем пояса WBO в тяжелом весе Лоуренсом Околи (19-1, 14 КО) и стал новым чемпионом.

Поединок двух британцев стал главным событием вечера бокса, который состоялся 27 мая на Vitality Stadium в английском Борнмуте.

Источник: Getty Images

Околи от начала противостояния действовал в традиционной для себя манере, нанося удары и уходя в клинч, за что постоянно получал предупреждения от рефери. В целом чемпион провел достаточно грязный бой, хватал соперника за руки, бил по затылку, за что несколько раз был оштрафован.

Источник: Getty Images

В четвертом раунде Биллэм-Смит поймал оппонента левым хуком, после чего тот впервые в этом бою оказался в нокдауне.

Второй раз рефери отсчитал Околи нокдаун в десятой трехминутке.

Чемпион попытался что-то изменить в этом поединке, но только нанес сопернику рассечение головой, а претендент в 11-м раунде в третий раз отправил оппонента на настил ринга.

В итоге Биллэм-Смит одержал победу решением большинства судей со счетом 112-112, 116-107, 115-108, а для Околи это поражение стало первым в профессиональной карьере.