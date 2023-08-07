Джейк Пол: Продолжу делать все, чтобы развивать профессиональный бокс

Блогер и начинающий боксер Джейк Пол посвятил победу над Нейтом Диазом боксерскому сообществу.

"Спасибо моей команде на ринге и за его пределами. То, что мы делаем, – это другой уровень.

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Продолжу делать все, чтобы развивать профессиональный бокс, возвышать женщин в этом виде спорта и рассказывать о будущих звездах", – написал Пол в твиттере.

Напомним, американский блогер недавно одержал победу над бывшим бойцом UFC соотечественником Нейтом Диазом в десятираундовом поединке в лимите тяжелого веса по правилам бокса.

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