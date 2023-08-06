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Пол и Диаз готовы провести реванш по правилам ММА

Блогер и бывшая звезда UFC намерены встретиться лицом к лицу в еще одном поединке.
Сегодня, 12:18
Пол победил Диаза в боксерском бою / Getty Images
Пол победил Диаза в боксерском бою / Getty Images

Блогер Джейк Пол после своего успеха в боксерском поединке с экс-бойцом UFC Нейтом Диазом устно договорился с соперником о повторном бое.

Победитель обратился к американской лиге PFL, заявив о готовности провести реванш по правилам ММА.

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"Я хочу повторить это в ММА. Я хочу 10 миллионов долларов. PFL, давайте проведем бой по правилам ММА. Давайте сделаем это.

В боксе есть много имен. Мне интересен реванш с Томми Фьюри, который выиграл раздельным решением судей. Я постараюсь вернуться к этому бою. Сейчас я просто рад этой победе", - приводит слова Пола MMA Fighting.

В свою очередь Диаз также отметил, что не против второго поединка.

"Давайте сделаем это. Я буду драться с кем угодно, мне плевать", - заявил Диаз.

Напомним, что Пол одержал победу над Диазом единогласным решением судей.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Нейт Диаз Джейк Пол

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