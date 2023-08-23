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"С уважением отношусь к Дюбуа": Усик оценил своего ближайшего соперника

Украинский чемпион серьезно настроен на поединок с британским претендентом.
Сегодня, 00:34
Даниэль Дюбуа и Александр Усик / K2 Promotions Ukraine
Даниэль Дюбуа и Александр Усик / K2 Promotions Ukraine

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик поделился мнением о своем ближайшем сопернике, обязательном претенденте по линии WBA Даниэле Дюбуа.

По словам украинского боксера, он с уважением относится к оппоненту и своей обязанности провести защиту титулов против него.

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"Я с уважением отношусь к Дюбуа. Это некоторые люди в интернете как-то недооценивают. Я к каждому своему оппоненту отношусь с очень большим уважением.

Это претендент, и мне нужно выполнить то, что передо мной стоит. Если он претендует, то мне нужно с ним отбоксировать. Я не собираюсь от кого-то бегать или искать удобные для себя моменты. Я не очень обращаю внимание на критику и мнения других людей. Если это нужно, то необходимо это сделать.

Я не могу сказать, что сильно много за ним следил, но с какого-то момента я смотрел его бои, смотрел, с кем он боксирует. Я понимал, что, возможно, когда-то мне с этим парнем придется боксировать", - сказал Усик в комментарии YouTube-каналу Frank Warren's Queensberry Promotions.

Напомним, что бой Усик - Дюбуа состоится 26 августа на Tarczyński Arena в польском Вроцлаве.

Ранее Усик похвастался формой перед поединком с Дюбуа.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик Даниэль Дюбуа

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