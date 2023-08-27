"Это притворство, а рефери повелся": Тренер Дюбуа оценил скандальный эпизод в бою с Усиком

Наставник британца уверен, что его подопечный не бил украинца ниже пояса.

Дон Чарльз, тренер Даниэля Дюбуа, прокомментировал скандальный эпизод в бою с чемпионом мира по версиям WBA, WBO и IBF Александром Усиком.

Наставник британского боксера уверен, что его подопечный нанес легитимный удар, а не ниже пояса, а украинец просто симулировал, что рефери воспринял всерьез.

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"Это был законный удар в район пупка, после которого Усик упал. Он действительно не хотел продолжать драться. Это называется притворством, а рефери на это повелся.

Я верю, что промоутер Фрэнк Уоррен подаст жалобу. У меня нет слов. Бой закончился в пятом раунде", - приводит слова тренера Boxing News 24.

Ранее сообщалось, что команда Дюбуа будет требовать реванша с Усиком.

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