iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

"Это притворство, а рефери повелся": Тренер Дюбуа оценил скандальный эпизод в бою с Усиком

Наставник британца уверен, что его подопечный не бил украинца ниже пояса.
Сегодня, 10:59
Дон Чарльз и Даниэль Дюбуа / Getty Images
Дон Чарльз и Даниэль Дюбуа / Getty Images

Дон Чарльз, тренер Даниэля Дюбуа, прокомментировал скандальный эпизод в бою с чемпионом мира по версиям WBA, WBO и IBF Александром Усиком.

Наставник британского боксера уверен, что его подопечный нанес легитимный удар, а не ниже пояса, а украинец просто симулировал, что рефери воспринял всерьез.

Читай также: Усик - об ударе Дюбуа ниже пояса: Он говорит, что у меня шорты были высоко. Могу биться без шорт

"Это был законный удар в район пупка, после которого Усик упал. Он действительно не хотел продолжать драться. Это называется притворством, а рефери на это повелся.

Я верю, что промоутер Фрэнк Уоррен подаст жалобу. У меня нет слов. Бой закончился в пятом раунде", - приводит слова тренера Boxing News 24.

Ранее сообщалось, что команда Дюбуа будет требовать реванша с Усиком.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик Дон Чарльз Даниэль Дюбуа

Статьи по теме

Промоутер Усика - о том, что победа Александра незаслужена: Он, бл***, нокаутировал Дюбуа Промоутер Усика - о том, что победа Александра незаслужена: Он, бл***, нокаутировал Дюбуа
Потенциальный соперник Усика поздравил его с победой над Дюбуа Потенциальный соперник Усика поздравил его с победой над Дюбуа
Зозуля: Жена Усика что-то кричала ему, когда он упал. У меня чуть сердце не выпрыгнуло Зозуля: Жена Усика что-то кричала ему, когда он упал. У меня чуть сердце не выпрыгнуло
Ворскла - Черноморец: онлайн-трансляция матча чемпионата Украины Ворскла - Черноморец: онлайн-трансляция матча чемпионата Украины
Помочь журналистам

Видео

Усик - Дюбуа: видео лучших моментов и обзор боя
Усик - Дюбуа: видео лучших моментов и обзор боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк опустилась, Свитолина первая ракетка Украины
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина опустилась на 17 место
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Циципас потерял позиции в ТОП-10, Сачко - лучший из Украины
просмотров

Последние новости

Украина13:40
Ворскла - Черноморец: онлайн-трансляция матча чемпионата Украины
Бокс13:35
Промоутер Усика - о том, что победа Александра незаслужена: Он, бл***, нокаутировал Дюбуа
Украина13:15
Колос - Шахтер: онлайн-трансляция матча чемпионата Украины
Футбол13:02
Шахтер: Мы верим, что вскоре снова отметим главные праздники вместе - в свободном Донецке
Украина12:45
УПЛ: Минай примет Зарю, Колос сыграет с Шахтером, а Ворскла - с Черноморцем
Украина12:40
Минай - Заря: онлайн-трансляция матча чемпионата Украины
Футбол12:34
Не Саудовской Аравией единой: Катарский клуб подпишет футболиста ПСЖ
Бокс12:05
Потенциальный соперник Усика поздравил его с победой над Дюбуа
Бокс11:58
Стивенсон получил соперника на бой за вакантный титул WBC
Футбол11:35
Зозуля: Жена Усика что-то кричала ему, когда он упал. У меня чуть сердце не выпрыгнуло
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK