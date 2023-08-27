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Усик - об ударе Дюбуа ниже пояса: Он говорит, что у меня шорты были высоко. Могу биться без шорт

Украинец с юмором отреагировал на скандальную ситуацию.
Сегодня, 07:16
Даниэль Дюбуа и Александр Усик / Getty Images
Даниэль Дюбуа и Александр Усик / Getty Images

Украинец Александр Усик прокомментировал инцидент с ударом ниже пояса от Даниэля Дюбуа в пятом раунде поединка между ними. 

По словам Усика, если британцу кажется, что Усик высоко надевает шорты, то в следующий раз он может боксировать и без них.

"Были мысли, что не смогу подняться, потому что немножко спина начала, не только то место. Немножко начало в спине оттягивать. Но чувствовал, что подниматься обязательно надо. Потому что если ты остаешься на полу - ты остаешься на полу. Как бы ни болело. Оно и сейчас болит. Но надо подниматься и доводить это до конца.

Все то, что мы делаем сейчас не только в ринге, но и в нашей стране", - заявил украинец. 

Также он отреагировал на протест команды Дюбуа, которая заявила, что удар был по правилам. 

"Офигеть, у Усика шорты были высоко. Комедия. Он проиграл и говорит, что у меня шорты были высоко. Могу без шорт боксировать", - сказал Усик.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик Даниэль Дюбуа

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