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Тайсон: Победа Нганну над Фьюри станет величайшим апсетом в истории бокса

Легенда бокса ждет невероятный исход.
Сегодня, 18:20
Майк Тайсон / Getty Images
Майк Тайсон / Getty Images

Бывший чемпион мира по боксу Майк Тайсон высказался о поединке между Тайсоном Фьюри и Фрэнсисом Нганну. 

"Если Нганну побьет Фьюри, то это будет величайший апсет в истории индустрии развлечений. С каждым днем Фрэнсис становится все лучше, и я горжусь тем, что он принял этот вызов".

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"Он подерется с Тайсоном Фьюри – возможно, лучшим боксером всех времен. С нетерпением жду этого поединка", – сказал Майк в интервью MMA Mania.

Напомним, бой Фьюри - Нганну состоится 28 октября в Саудовской Аравии.

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