Шелестюк сообщил, когда готов провести свой следующий бой

Украинский боксер полусреднего веса Тарас Шелестюк (19-0-1, 13 КО) намерен в ближайшее время выйти в ринг.

Спортсмен сообщил, что хочет скорее добиться своей 20 победы в карьере.

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"Я готов биться в декабре. Не могу дождаться возвращения на ринг. Это мой путь к 20-й победе.

Я непобедим, и я свободный агент. Нет ни промоутера, ни менеджера, ни советника", - сообщил Шелестюк.

Свой последний бой Шелестюк провел в марте 2022 года. Тогда его поединок с Габриэлем Маестре завершился вничью.

Ранее сообщалось, что непобежденный украинский боксер помогает Нганну готовиться к бою с Фьюри.

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