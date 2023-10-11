Стало известно, когда Черкашин проведет следующий бой

Украинский средневес Федор Черкашин сообщил о следующем поединке.

Спортсмен рассказал, что вернется в ринг в ноябре нынешнего года.

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"Работа в процессе. Я вернусь в ринг в ноябре", - написал Федор.

На данный момент неизвестно, кто станет соперником Черкашина и где пройдет его следующий поединок.

Последний бой Черкашин провел 26 августа во Вроцлаве. Он выступил в андеркарде боя Усик - Дюбуа, проиграв Анауэлю Нгамисенге решением большинства судей.

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