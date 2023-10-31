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Снова Мейвезер? Пакьяо может в декабре вернуться в ринг

Легендарный филиппинец готов к новому бою.
Сегодня, 13:19
Мэнни Пакьяо / Getty Images
Мэнни Пакьяо / Getty Images

Бывший чемпион мира по боксу Мэнни Пакьяо высказался о возможном поединком с Флойдом Мейвезером.

"В декабре этого года у меня состоится выставочный бой. В Японии. Мы работаем с Флойдом Мейвезером. Можем устроить профессиональный поединок, если он захочет. Переговоры продолжаются".

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"Бой с Конором Макгрегором? Он больше не дерется", – заявил Пакьяо в интервью Fight Hub TV.

Напомним, прошлый поединок Пакьяо - Мейвезер состоялся в 2015 году. Тогда Флойд одержал победу единогласным решением судей.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Флойд Мейвезер Мэнни Пакьяо

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