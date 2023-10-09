"Возраст - не преграда": Пакьяо подтвердил намерение выступить на Олимпиаде-2024

Бывший чемпион мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо подтвердил, что намерен принять участие в Олимпийских играх-2024 в Париже.

44-летний легендарный филиппинский боксер выразил уверенность, что возраст не помешает его выступлению и он сможет завоевать золотую медаль.

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"Я благодарен Олимпийскому комитету Филиппин под руководством Абрахама Толентино за то, что он рекомендовал МОК рассмотреть мое право участвовать в Олимпийских играх в Париже в 2024 году.

Я считаю, что возраст - не преграда, чтобы осуществлять наши мечты. Ясное сердце и разум всегда находят путь к реализации желаний. Я верю, что еще не поздно осуществить свою мечту - привезти домой золотую медаль Олимпиады по боксу для Филиппин", - приводит слова Пакьяо ABS-CBN News.

Ранее сообщалось, что НОК Филиппин отправил официальный запрос по участию Пакьяо в Олимпиаде-2024.

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