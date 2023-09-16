Пакьяо изъявил желание выиграть Олимпиаду-2024

Бывший чемпион Мэнни Пакьяо заявил, что хочет выступить на Олимпийских играх в Париже.

По словам 44-летнего боксера, он намерен одержать победу на Олимпиаде-2024.

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"Я жду этого и очень радуюсь этому. С самого начала я поехал в Манилу, чтобы стать частью филиппинской команды, но меня не выбрали, мне отказали.

Они сказали, что я не очень хорош. Мое желание – завоевать золотую медаль на Олимпиаде", - приводит слова боксера Boxing Scene.

Напомним, Пакьяо владел титулами в шести весовых категориях. Последний бой он провел в августе 2021 года, проиграв Йорденису Угасу.

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