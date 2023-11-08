Леннокс Льюис назвал лучшего соперника в своей карьере

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе британец Леннокс Льюис поделился воспоминаниями о своей карьере.

По словам британца, самым сложным соперником в карьере у него был легендарный американец Эвандер Холифилд.

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"У Холифилда было большое разнообразие в защите. Он мог скрестить руки, как Джордж Форман, но также отлично владел традиционными методами защиты, которым учат в любителях.

Эвандер представлял собой невероятный вызов, и пришлось приложить немало усилий, чтобы преодолеть его. Я не мог нанести просто один или два удара, чтобы получить результат. Это должны были быть комбинации из трех, четырех или пяти ударов.

Так что Холифилд был лучшим соперником в моей карьере, с которым я встречался", - сказал Льюис в интервью The Ring.

Ранее Леннокс Льюис объяснил, почему отказался от реванша с Виталием Кличко.

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