"Вишенка на моем пенсионном торте": Леннокс Льюис объяснил, почему отказался от реванша с Виталием Кличко

Легендарный британский супертяжеловес Леннокс Льюис поделился воспоминанием о поединке с украинцем Виталием Кличко.

По словам авторитетного боксера, он с большим удовольствием вспоминает триумф над Кличко, ведь за короткий срок сумел к нему подготовиться. По этой причине Леннокс и отказался проводить с Виталием второй бой.

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"Виталий использовал свою неуклюжесть с пользой. Все говорили, что мне следовала встретиться с ним еще раз, но он стал вишенкой на моем пенсионном торте.

Я принял этот бой в кратчайшие сроки. Если смотреть на мою моральную готовность и физическую подготовку, я не мог провести тот бой идеально. Я победил его в худшей своей форме, так что не было смысла в матче-реванше. Он определенно испытал на себе мои апперкоты", - приводит слова Льюиса The Ring.

Напомним, боксеры провели поединок в июне 2003 года и бой был остановлен в шестом раунде из-за жуткого рассечения у Кличко.

Ранее Владимир Кличко назвал самого стойкого соперника в своей карьере.

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