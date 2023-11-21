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Джермелл Чарло освободил титул IBF в первом среднем весе

Американец потерял второй пояс.
Сегодня, 21:44
Джермелл Чарло / Getty Images
Джермелл Чарло / Getty Images

Бывший абсолютный чемпион мира в первом среднем весе Джермелл Чарло расстался с очередным поясом.

Как сообщает BoxingScene, Чарло отказался от пояса IBF, ведь не захотел проводить защиту титула с обязательным претендентом Бахрамом Муртазалиевым.

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В IBF уже подтвердили отмену промоутереских торгов по бою Чарло - Муртазалиев, которые должны были состояться сегодня, 21 ноября. 

Теперь российскому боксеру назначат бой за вакантный титул против немца Джека Кулкая, занимающего второе место в рейтинге организации.

Теперь у Чарло остались только титулы WBA и WBC. Ранее он уже лишился пояса WBO, ведь предпочел подняться на две весовые категории выше и сразиться с Саулем Альваресом. В том бою Чарло потерпел поражение единогласным решением судей.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Джермелл Чарло

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