"Усик его разобличил": Арум раскритиковал Джошуа перед боем с Валлином
Авторитетный промоутер Боб Арум высказался о поединке бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа и Отто Валлина.
По словам спортсмена, британец вполне может проиграть, ведь Александр Усик показал его слабые места.
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"В его выступлениях не было стабильности в последнее время, и он не продемонстрировал способность дать отпор своему сопернику. Именно поэтому Усик смог победить его дважды, хотя он намного меньше.
Джошуа не находится на уровне Фьюри, Уайлдера или Усика. Усик полностью его разоблачил", - приводит слова Арума Boxing News 24/7.
Ранее Валлин пригрозил сорвать планы Джошуа о поединке с Уайлдером.
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