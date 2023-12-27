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Стали известны потенциальные соперники Хэйни

Специалист назвал двух кандидатов.
Сегодня, 19:49
Девин Хэйни / Getty Images
Девин Хэйни / Getty Images

Билл Хэйни, отец и тренер чемпиона мира по версии WBC в первом полусреднем весе Девина Хэйни высказался о будущем американца.

По словам специалиста, сейчас Хэйни может провести поединок против Райана Гарсии или Джервонта Дэвиса.

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"Сейчас мы не ищем вариант боя с Теренсом Кроуфордом. Самые реалистичные варианты те, о которых мы говорили раньше - Райан Гарсия и Джервонта Дэвис.

Мы ведем переговоры с командой Райана, но моя мечта - драться здесь, в Саудовской Аравии", - приводит слова тренера Boxing News 24/7.

В своем последнем бою Хэйни уверенно разобрался с Прогрейсом.

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