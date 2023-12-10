"Хотелось нанести мощный удар": Хэйни объяснил, почему не нокаутировал Прогрейса

Новый чемпион мира по версии WBC в первом полусреднем весе Девин Хэйни прокомментировал победу над Реджисом Прогрейсом и завоевание титула.

По его словам, он думал над тем, чтобы завершить поединок досрочно, но его сдерживали.

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"Я сделал все, что обещал. Я нейтрализовал его левую руку. Иногда я разрешал ему атаковать и после этого контратаковал. Что касается нокдауна, то я резко пробил справа. Я знал все его привычки, и мы извлекли выгоду из этого.

Иногда мне хотелось пойти на нокаут и нанести мощный удар, но мой отец говорил, чтобы я сосредоточился и придерживался плана", - приводит слова Хэйни Bad Left Hook.

Напомним, что Хэйни победил Прогрейса единогласным решением судей со счетом 120-107, 120-107, 120-107.

Ранее Прогрейс отреагировал на поражение от Хэйни.

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