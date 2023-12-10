"Лучше, чем я думал": Прогрейс отреагировал на поражение от Хэйни

Реджис Прогрейс прокомментировал свое поражение от Девина Хэйни и потерю титула WBC в первом полусреднем весе.

Американский боксер отдал должное сопернику, откровенно заявив, что тот действительно был лучше.

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"Этот парень хорош. Я не буду врать, он оказался лучше, чем я о нем думал. Я отдаю ему должное. Мы по-прежнему сохраняем ту же энергию. Сейчас я могу только сказать, что Девин Хэйни оказался лучше, чем я думал.

Его ноги быстрее, да и вообще он оказался быстрее, чем я ожидал. Кажется, я не мог до него добраться. Вот и все. Он был быстр. Его сила меня удивила. У него есть власть. Я не говорю, что он может нокаутировать одним ударом, но он действительно очень быстр. Он наносит удары, которых вы не видите. Вот в чем его сила", - приводит слова Прогрейса Bad Left Hook.

Отметим, что Хэйни ответил на вызов Райана Гарсии после победы над Прогрейсом.

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