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Хэйни ответил на вызов Райана Гарсии после победы над Прогрейсом

Новый чемпион первого полусреднего веса высказался о дальнейших планах.
Сегодня, 16:08
Хэйни стал чемпионом в первом полусреднем весе / Getty Images
Хэйни стал чемпионом в первом полусреднем весе / Getty Images

Чемпион мира по версии WBC в первом полусреднем весе Девин Хэйни после победы над Реджисом Прогрейсом отреагировал на вызов на бой от Райана Гарсии.

Американский боксер отметил, что не против встретиться с ним в ринге, поскольку хочет проводить большие поединки.

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"Я годами вызывал Райана, и мне приятно слышать, что он наконец-то хочет подраться. Плохо, что такое желание появилось у него только после поражения, но это был лишь вопрос времени.

Теперь он наконец-то хочет меня вызвать, и в конечном итоге это все еще большой бой. Я хочу устраивать крупнейшие поединки, самые большие бои", - цитирует Хэйни Bad Left Hook.

Напомним, что Хэйни победил Прогрейса единогласным решением судей со счетом 120-107, 120-107, 120-107.

Ранее Хэйни рассказал, почему сменил весовую категорию.

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