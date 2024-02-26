"Забудьте об этом": Отец Фьюри уверен, что Усику не по силам справиться с его сыном

Джон Фьюри, отец обладателя титула WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, абсолютно уверен в победе сына в поединке с чемпионом по версиям WBA, WBO и IBF Александром Усиком.

Отец британского боксера заявил, что не стоит надеяться на успех украинского боксера в будущем противостоянии.

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"Хочу обратиться к людям, которые подбадривают Усика. Ваш парень не справится с этой работой. Все те, кто думает, будто раздутый средневес может победить, забудьте об этом. Тайсон будет готов, вопрос в том, будет готов ли Усик?

Тайсон в хорошей форме, не так ли? Меня очень расстроило это рассечение, потому что Тайсон был в отличной форме. Наша команда проделал отличную работу", - приводит слова Джона Фьюри Express.

Напомним, что бой Усика с Фьюри должен состояться 18 мая в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее отец Фьюри заверил, что бой с Усиком больше не будет сорван.

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