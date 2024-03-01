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Гарсия потроллил Хэйни, показав, как Дэвис устроил тому избиение в спарринге

Боксер опубликовал унизительное для будущего соперника видео.
Вчера, 22:35
Девин Хэйни и Райан Гарсия / Getty Images
Девин Хэйни и Райан Гарсия / Getty Images

Райан Гарсия решил задеть обладателя титула WBC в первом полусреднем весе Девина Хэйни перед их очной встречей в ринге.

Американский боксер опубликовал видео с будущим соперником, в котором их соотечественник чемпион WBA в легкой весовой категории Джервонта Дэвис устроил экс-абсолюту дивизиона избиение в спарринге.

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В тренировочном бою Дэвис доминировал в ринге, а Хэйни приходилось заниматься выживанием.

Напомним, что бой Хэйни - Гарсия состоится 20 апреля в Barclays Center в Бруклине, Нью-Йорк.

Ранее Хэйни назвал дополнительную мотивацию на бой с Гарсией.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Джервонта Дэвис девин хэйни Райан Гарсия

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