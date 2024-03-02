Александр Усик впервые показал младшую дочь
Боксер воспитывает четверых детей.
Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик (21-0; 14 КО) опубликовал новый пост в Insatgram.
Украинский боксер показал свою младшую дочь Марию, которая родилась в январе текущего года.
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Отметим, что Александр вместе со своей возлюбленной Екатериной также воспитывают троих детей: Елизавету, Кирилла и Михаила.
Ранее Усик рассказал, верит ли он в то, что бой с Фьюри состоится.
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