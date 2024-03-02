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Александр Усик впервые показал младшую дочь

Боксер воспитывает четверых детей.
Сегодня, 12:45
Александр Усик с женой / instagram.com/usykaa
Александр Усик с женой / instagram.com/usykaa

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик (21-0; 14 КО) опубликовал новый пост в Insatgram.

Украинский боксер показал свою младшую дочь Марию, которая родилась в январе текущего года. 

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Отметим, что Александр вместе со своей возлюбленной Екатериной также воспитывают троих детей: Елизавету, Кирилла и Михаила.

Ранее Усик рассказал, верит ли он в то, что бой с Фьюри состоится.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик

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