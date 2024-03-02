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"Жалкий старик": Хэйни жестко наехал на легендарного боксера за слив информации

Чемпион резко высказался о Флойде Мейвезере.
Сегодня, 18:38
Девин Хэйни / Getty Images
Девин Хэйни / Getty Images

Чемпион мира по версии WBC в первом полусреднем весе Девин Хэйни отреагировал на опубликованное его соперником Райаном Гарсией видео, в котором Джервонта Дэвис в спарринге устроил избиение экс-абсолюту легкого дивизиона.

Американец обвинил легендарного Флойда Мейвезера, что это он предоставил его оппоненту эту видеозапись.

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"Флойд уже давно ненавидел… это не началось сейчас. Я много лет молчал, потому что уважаю великих спортсменов. Но парень - настоящий ненавистник, не хочет, чтобы кто-то побеждал, если он остается в стороне.

Я знаю, что он отправил Райану видео спарринга... Я знаю, что он надиктовал Райану те "подлые" комментарии. Жалкий старик пытался сорвать бой... Я рад, что он открылся миру", - написал Хэйни в сети X.

Напомним, что бой Хэйни - Гарсия состоится 20 апреля в Barclays Center в Бруклине, Нью-Йорк.

Ранее Хэйни назвал дополнительную мотивацию на бой с Гарсией.

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