Взгляд из рингсайда: нокаут в бою Джошуа - Нганну показали с крутого ракурса
Бывший обладатель титулов в супертяжелом весе Энтони Джошуа (28-3, 25 КО) уверенно одолел экс-чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну (0-2) в главном бою вечера бокса в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде, который состоялся в ночь с 8 на 9 марта.
Британец быстро и эффектно разобрался со своим соперником, одержав победу нокаутом. После двух нокдаунов Эй Джей во втором раунде нанес камерунцу сокрушительный удар и окончательно уложил его на настил ринга.
Транслятор поединка DAZN решил показать развязку противостояния с яркого ракурса, продемонстрировав, как решающий удар выглядел из рингсайда.
Смотрите видео нокаута в бою Джошуа - Нганну:
This ringside angle of @anthonyjoshua's finish is SAVAGE ☠️#JoshuaNgannou | #KnockoutChaos | #RiyadhSeason pic.twitter.com/YJYV8hPmmD— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) March 9, 2024
Напомним, на ISPORT доступно видео лучших моментов боя Джошуа - Нганну.
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