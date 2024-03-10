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Макгрегор оценил новость об организации боя Пол - Тайсон

Ирландец не в восторге от данного поединка.
Сегодня, 19:20
Конор Макгрегор / Getty Images
Конор Макгрегор / Getty Images

Бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор заявил, что не видит смысла в проведении поединка между Майком Тайсоном и Джейком Полом.

"О боже. Это немного странно. Интерес низкий. Я не знаю, не понимаю этого. Желаю Майку всего наилучшего", – приводит слова ирландца журналист Майкл Бенсон.

Напомним, бой Пол - Тайсон состоится 20 июля на AT&T Stadium в Арлингтоне, Техас. Данный поединок станет главным событием вечера бокса и будет транслироваться на Netflix.

Ранее сообщалось, что Джейк Пол дерзко отреагировал на анонс боя с Майком Тайсоном.

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