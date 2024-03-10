iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Президент UFC: Если бы Фьюри подготовился, то нокаутировал бы Нганну, как Джошуа

Глава компании ожидал больного от "Цыганского короля".
Сегодня, 20:20
Дана Уайт / Getty Images
Дана Уайт / Getty Images

Президент UFC Дана Уайт заявил, что Фьюри нокаутировал бы Нганну, если бы хорошо готовился к бою. 

"Если бы Фьюри нормально подготовился к бою, а не выглядел бы как человек, который съел Тайсона Фьюри, то его поединок с Фрэнсисом Нганну закончился бы так же, как и у Энтони Джошуа. Вы знаете мое мнение о кросс-боях, так все и заканчивается", – заявил Уайт в интервью MMA Junkie.

Напомним, в поединке Джошуа – Нганну Энтони добыл победу нокаутом во втором раунде.

Ранее сообщалось, что Нганну мощно ответил на критику в свой адрес.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Дана Уайт фрэнсис нганну

Статьи по теме

"Сделал это стильно": Промоутер Фьюри оценил победу Джошуа над Нганну "Сделал это стильно": Промоутер Фьюри оценил победу Джошуа над Нганну
Льюис объяснил, почему Джошуа выступил против Нганну лучше Фьюри Льюис объяснил, почему Джошуа выступил против Нганну лучше Фьюри
Гвардиола восторженно высказался об игре Ливерпуля в матче против Ман Сити Гвардиола восторженно высказался об игре Ливерпуля в матче против Ман Сити
Ливерпуль не отпустил своего лидера в сборную на товарищеский турнир Ливерпуль не отпустил своего лидера в сборную на товарищеский турнир
Помочь журналистам

Видео

Джошуа брутально нокаутировал Нганну во втором раунде: видео лучших моментов боя
Джошуа брутально нокаутировал Нганну во втором раунде: видео лучших моментов боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2023/2024: гонки преследования закроют восьмой этап Кубка мира
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина в топ-20, Костюк и Ястремская поднялись
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина закрепила за собою позицию выше Сербии и Польши
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Европа22:50
Гвардиола восторженно высказался об игре Ливерпуля в матче против Ман Сити
Европа22:28
Ливерпуль не отпустил своего лидера в сборную на товарищеский турнир
Европа22:22
Байер в большинстве обыграл Вольфсбург
Европа21:55
Клопп - об ударе Доку: 100-процентный пенальти, 100-процентный фол
Европа21:50
Барселона хочет продлить контракт с перспективным защитником
Европа21:28
Реал разгромил одного из аутсайдеров благодаря двум автоголам
Европа21:27
Легенда сборной Бразилии начал отношения с молодой и сексуальной ведущей
Биатлон21:15
Братья Бё выиграли гонку преследования, Дудченко финишировал в очковой зоне
Европа20:58
Ювентус в голевой перестрелке не сумел обыграть Аталанту
Европа20:38
Мохамед Салах: статистика-2023/2024
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK