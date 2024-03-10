Президент UFC: Если бы Фьюри подготовился, то нокаутировал бы Нганну, как Джошуа
Глава компании ожидал больного от "Цыганского короля".
Президент UFC Дана Уайт заявил, что Фьюри нокаутировал бы Нганну, если бы хорошо готовился к бою.
"Если бы Фьюри нормально подготовился к бою, а не выглядел бы как человек, который съел Тайсона Фьюри, то его поединок с Фрэнсисом Нганну закончился бы так же, как и у Энтони Джошуа. Вы знаете мое мнение о кросс-боях, так все и заканчивается", – заявил Уайт в интервью MMA Junkie.
Напомним, в поединке Джошуа – Нганну Энтони добыл победу нокаутом во втором раунде.
Ранее сообщалось, что Нганну мощно ответил на критику в свой адрес.
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