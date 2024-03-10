Президент UFC: Если бы Фьюри подготовился, то нокаутировал бы Нганну, как Джошуа

Президент UFC Дана Уайт заявил, что Фьюри нокаутировал бы Нганну, если бы хорошо готовился к бою.

"Если бы Фьюри нормально подготовился к бою, а не выглядел бы как человек, который съел Тайсона Фьюри, то его поединок с Фрэнсисом Нганну закончился бы так же, как и у Энтони Джошуа. Вы знаете мое мнение о кросс-боях, так все и заканчивается", – заявил Уайт в интервью MMA Junkie.

Напомним, в поединке Джошуа – Нганну Энтони добыл победу нокаутом во втором раунде.

Ранее сообщалось, что Нганну мощно ответил на критику в свой адрес.

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