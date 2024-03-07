"Мне нас*ать, что думает Уайт": Нганну мощно ответил на критику в свой адрес
Камерунец не обращает внимание на хейт.
Бывший чемпион UFC в тяжелом весе Фрэнсис Нганну ответил на критику главы компании Даны Уайта.
"Мне насрать, что думает Дана Уайт о моем переходе в бокс. Это его проблемы", − сказал камерунец в интервью Seconds Out.
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Напомним, 8 марта Нганну подерется с Энтони Джошуа.
Свой первый боксерский поединок Фрэнсис провел в октябре 2023 года, проиграв Тайсону Фьюри раздельным решением.
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