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"Мне нас*ать, что думает Уайт": Нганну мощно ответил на критику в свой адрес

Камерунец не обращает внимание на хейт.
Сегодня, 14:59
Фрэнсис Нганну / Getty Images
Фрэнсис Нганну / Getty Images

Бывший чемпион UFC в тяжелом весе Фрэнсис Нганну ответил на критику главы компании Даны Уайта. 

"Мне насрать, что думает Дана Уайт о моем переходе в бокс. Это его проблемы", − сказал камерунец в интервью Seconds Out.

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Напомним, 8 марта Нганну подерется с Энтони Джошуа.

Свой первый боксерский поединок Фрэнсис провел в октябре 2023 года, проиграв Тайсону Фьюри раздельным решением.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Дана Уайт фрэнсис нганну

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